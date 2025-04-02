Их прокат запустит сервис «Велобайк», чьи оранжевые велосипеды можно взять сейчас в Зеленограде. В мэрии говорят, что это современный, маневренный и безопасный вид транспорта. В мае должно появиться около трехсот скутеров, где именно, пока не говорят.

Ещё один новый вид прокатного транспорта: механические взрослые и детские велосипеды. Здесь подробностей ещё меньше, кроме того, что их прокат тоже будет не привязан к стационарным станциям, как и у всех остальных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Развитие проката СИМ мэр Собянин назвал в числе приоритетов развития московского транспорта на этот год.

Впервые информация о планах мэрии запустить прокат новых видов СИМ появилась прошлым летом — тогда департамент транспорта проводил опрос о «прокате транспортных средств наподобие скутеров и мопедов». Предлагали выбрать одну из трёх моделей: классическую, с современным дизайном или компактную и маневренную. Судя по тому, что будет в прокате — выбрали последний вариант.

Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, большинство (62%) не поддержало никакие новации, но среди остальных наибольший энтузиазм вызвал прокат детских велосипедов.