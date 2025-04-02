В прошлом году об этом говорил губернатор области Воровьев, а теперь подтвердил мэр Собянин: включение в систему московского транспорта не меньше 30% пригородных автобусных маршрутов — один из приоритетов развития Москвы на этот год.

Речь идёт о маршрутах, которые сейчас ходят из области к станциям метро в границах МКАД. С передачей этих маршрутов в ведение Москвы, поездки станут комфортнее и безопаснее, утверждают в мэрии.

Задача этой реформы — увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД, говорил раньше губернатор Воробьёв и утверждал, что процесс начнётся в июне.

Каких маршрутов коснётся реформа, пока неизвестно. В их число может попасть 350-й маршрут Менделеево — метро «Водный стадион», идущий через Зеленоград — он разворачивается на Панфиловском проспекте возле 1-го микрорайона, его могут перенаправить к станции Крюково. Такой же вариант возможен с автобусом 437: он идёт от Клина до метро «Водный стадион», но его могут завернуть через Панфиловский проспект к МЦД.

В числе других приоритетов на этот год Собянин назвал обновление парка поездов на Замоскворецкой линии метро на 50 процентов (замену старых шумных поездов на новые), окончание ремонта Ленинградского вокзала и запуск беспилотного трамвая с пассажирами.