Об этом стало известно из ответа директора «Жилищника» на жалобы жителя по поводу лужи во дворе. Лужа появилась еще прошлой осенью — как раз после масштабной реконструкции проезда, на границе проведения работ. Полгода «Жилищник» пытался избавиться от лужи своими силами — даже выложил уклон из асфальта, но это не помогло.

Наконец, после очередной жалобы, «Жилищник» направил в ГБУ Москвы «Автодор» просьбу устранить нарушение. Эта организация рассмотрит обращение в течение месяца и даст ответ. Исправят после этого допущенную ошибку или нет, не уточняется. Почему это просьба, а не претензия, непонятно. Почему надо было ждать полгода, тоже непонятно. Возможно, в «Жилищнике» просто робеют перед москвичами.

Но лужа во дворе — не самое страшное последствие того ужасного ремонта. Например, на Георгиевском проспекте, похожое, исчезла целая пешеходная дорожка и несколько деревьев. Об этом расскажем позже.