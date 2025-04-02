На новом выезде лежит слой грязи, когда его приведут в порядок, неизвестно. Водители используют новую дорогу неуверенно — один остановился, чтобы сверить маршрут с навигатором, наблюдал корреспондент «Зеленоград.ру». Видимо изменения требуют времени для адаптации.

Привыкнуть должны и пешеходы — когда выезд был перекрыт полностью, светофор продолжал работать как ни в чем не бывало и многие привыкли пересекать этот проезд на красный.

Выезд на Центральный проспект перекрыли в сентябре, а полностью откроют, когда закончится строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами и перекладка коммуникаций. По имеющимся данным, это может занять в лучшем случае не менее полугода, а скорее всего ещё год.