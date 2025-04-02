Маршруты автобусов 32К и 16 продлили к новой конечной остановке «Середниковская улица» с 29 марта, но приходят туда они почти всегда пустыми. Тогда как ещё через 800 метров, возле ЖК «Новый Зеленоград», автобусов ждут десятки пассажиров, но автобусы разворачиваются и едут назад. А продлить их к ЖК «юридически невозможно», ответили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.

Причина юридической невозможности, видимо, в том, что это остановка возле ЖК находится на территории Московской области, а эти маршруты муниципальные, ездящие только в пределах города. Между Москвой и областью могут ездить «смежные межрегиональные маршруты» — 400К и и 400 Т. То есть вопрос, видимо, не технический, а бюрократический.

При этом в действующем постановлении о правилах транспортного обслуживания в Москве нет четких указаний, что такие маршруты нельзя менять. Как и нет какого-либо прямого запрета менять статус маршрута с муниципального на межрегиональный. Поэтому жителям ЖК стоит присылать как можно больше обращений в департамент транспорта.

Оба маршрута после остановки у 23-го микрорайона едут дальше почти пустыми, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру», который несколько часов наблюдал эту картину. При этом водитель маршрута 32К Валерий отметил, что ранним утром многие едут именно до новой конечной. «Я не ожидал, что будет набираться народ, но именно по утрам людей достаточно вплоть до конечной. Наблюдал, куда они направляются, многие — в сторону нового спорткомплекса „Горизонт“».

На табло на новой остановке «Середниковская улица» одиноко мелькают два маршрута — автобусы 400 Т, 400К, 164К там не останавливаются. Исключение — 1299К. Людей на «Середниковской улице» в обе стороны практически нет. А светофоры, установленные для перехода с одной стороны на другую, пока не работают.