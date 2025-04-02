Но тренироваться в зале можно уже сейчас. Перед разовым посещением или приобретением абонемента нужно получить справку о допуске к физическим нагрузкам и отсутствии противопоказаний (в поликлинике или любом медцентре). Для посещения бассейна в дальнейшем необходимо дополнительно сдать анализы на энтеробиоз.

Разовое посещение тренажерного зала на полтора часа стоит 500 рублей, абонемент на месяц — 2500, на три месяца — шесть тысяч, на год — 18 тысяч. Есть также групповые и индивидуальные занятия с инструктором.

Для детей до 18 лет, студентов московских и федеральных вузов, ветеранов боевых действий есть льготные цены — дешевле примерно на 30%. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей самостоятельные или групповые занятия бесплатно.

Спорткомплекс работает с 7 до 23 часов ежедневно. Справки по телефону +7-499-444-14-78 (добавочный 6260). Адрес улица Середниковская, дом 5.