Раньше об этом случае кратко рассказали в Следственном комитете, а теперь полиция опубликовала детали. Само преступление произошло 24 марта в районе Крюково. Вооруженный мужчина пришёл в квартиру к бывшей сожительнице, пытался застрелись её мать из автомата, но произошла осечка.

По версии полиции нападавшему просто открыли дверь, когда он позвонил, но в СК говорили, что он для этого отключил в квартире электричество. Как бы там ни было, после неудачного выстрела отец его сожительницы вытолкнул несостоявшегося убийцу из квартиру, запер дверь, а потом вызвали полицию.

По записям с камер полицейские нашли автомат с четырьмя патронами — он выбросил его возле мусорных контейнеров, затем сел в ожидавший его автомобиль и уехал. Экспертиза установила, что оружие было исправно и пригодно для стрельбы, а патроны являются штатными к нему.

Самого подозреваемого задержали при силовой поддержке Росгвардии в Клинском районе. У него дома нашли «предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием», магазины к ним, патроны разного калибра.

Как уже сообщалось, мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство и в незаконном обороте оружие. Он арестован.