Об этом говорят покупатели, сотрудники магазина и подтверждают пустые полки. В некоторых отделах товар отсутствует наполовину или на треть. А холодильники с заморозкой, птицей, мясом, готовыми продуктами вовсе пустые.

«Я работаю здесь уже седьмой год. Все очень нравится, но, к сожалению, мы закрываемся. Точной даты пока ещё нет», — сказала корреспонденту «Зеленоград.ру» продавец одного из отделов Наталья. На кассе также убеждены в закрытии. По комментариям одной из сотрудниц, Selgros проработает до майских праздников, затем придётся искать новую работу.