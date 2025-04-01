Об этом говорят покупатели, сотрудники магазина и подтверждают пустые полки. В некоторых отделах товар отсутствует наполовину или на треть. А холодильники с заморозкой, птицей, мясом, готовыми продуктами вовсе пустые.
«Я работаю здесь уже седьмой год. Все очень нравится, но, к сожалению, мы закрываемся. Точной даты пока ещё нет», — сказала корреспонденту «Зеленоград.ру» продавец одного из отделов Наталья. На кассе также убеждены в закрытии. По комментариям одной из сотрудниц, Selgros проработает до майских праздников, затем придётся искать новую работу.
Но есть и те, кто утверждает, что магазин продолжит работу. «Полки пустые, потому что сейчас такой период. С чего вы взяли, что закрывается?», — отметил один из работников по выкладке товара.
Слухами о закрытии расстроены и покупатели: «Я живу рядышком, часто сюда хожу. Сейчас выбора нет совсем, сахар один везде. Очень расстроена, что они закрываются, продавцы так сказали», — прокомментировала пенсионерка Валентина Андреевна. «Мы регулярно покупаем здесь определённые вещи, поэтому хотели бы, чтобы магазин работал и дальше», — отметила Таисия. «Мы редко здесь бываем, но этот магазин очень нравится — радуемся пока тому, что осталось», — рассказала Тамара.
В магазине висит объявление о найме на постоянную работу уборщика и дворника. По телефону подтвердили, что вакансия актуальна. Других объявлений в самом магазине нет. Правда, арендаторы машиномест на парковке магазина получили смс о расторжении договоров аренды до конца апреля.
Но официальной информации так и нет. Администрация магазина от комментариев отказалась. «Зеленоград.ру» отправил официальный запрос в центральный офис Selgros.