Проблемы начались в понедельник днем, их обещали устранить, но пока этого не сделано.

«Ранее в работе личного кабинета приложения „Метро Москвы“, при оплате проезда по СБП, пополнении карты „Тройка“ онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена», — говорили в мэрии вчера.

Напишите, столкнулись ли вы с этими проблемами, когда и где именно, как выходили из ситуации?