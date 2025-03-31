С 1 апреля травмпункт в поликлинике в корпусе 2042 работает только с 8 до 22 часов. В остальное время за травматологической помощью надо обращаться в приёмное отделение горбольницы им. Кончаловского (Каштановая аллея, дом 2с15).

«Как правило, подобные единичные обращения связаны с более тяжелыми травмами, требующими немедленной маршрутизации в приемное отделение стационара. Здесь пациент сможет получить более эффективную экстренную медицинскую помощь», объяснили изменение в горбольнице.

Похоже, это следует понимать так, что после 22 часов в травмпункт обращаются только в экстренных случаях, поэтому эффективней направить таких пациентов в больницу, в которой больше возможностей для лечения и которая и так работает круглосуточно.

В «пограничное» время (допустим, в 21:50 в поликлинике или в 8:10 в больнице) врачи будут решать по ситуации, исходя из состояния пациента, сказали «Зеленоград.ру» в горбольнице.

В больнице советуют задавать все вопросы по телефону Единой справочной службы 122 или 8-495-122-02-21 (для звонков из Московской области.