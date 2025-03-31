Сначала 27-летнего мужчину задержали в подъезде по подозрению в хранении наркотиков, а потом нашли у него дома самодельную теплицу, где выращивались «наркосодержащие растения», 70 грамм высушенной конопли, гриндер (приспособление для измельчения курительной травы), весы, горшок с растением и «конверт с веществами».

Вероятно, полиция решила, что всё это было для личного употребления — «без цели сбыта» — и возбудила уголовное дело по первой части «наркотической» 228-й статьи. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.