Сначала 27-летнего мужчину задержали в подъезде по подозрению в хранении наркотиков, а потом нашли у него дома самодельную теплицу, где выращивались «наркосодержащие растения», 70 грамм высушенной конопли, гриндер (приспособление для измельчения курительной травы), весы, горшок с растением и «конверт с веществами».
Вероятно, полиция решила, что всё это было для личного употребления — «без цели сбыта» — и возбудила уголовное дело по первой части «наркотической» 228-й статьи. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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