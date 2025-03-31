Когда мы рассказывали, что уборочная техника не вписывается в повороты пешеходных дорожек и тротуаров, портя газоны, и просили читателей присылать подобные примеры, то даже не думали, что наткнемся на такой бриллиант.

Это место на Озерной аллее, возле смотровой площадки с качелями на городскому пруду. Фонарный столб перегораживает её так, что уборочный трактор не сможет проехать при всё желании. Поэтому он едет по газону.

«Газон будет восстановлен», обещают в префектуре. Но что толку его восстанавливать, пока здесь стоит столб. Возможно, наоборот — надо заасфальтировать объезд вокруг столба, создав новую зеленоградскую достопримечательность.

Давайте проголосуем, как поступить. Ваши предложения отправим в городскую администрацию и узнаем, что выберут они — проголосуйте в нашем телеграм-канале.