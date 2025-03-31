Глава Следственного комитета Бастрыкин ждет доклада от начальника СК по Московской области о ходе расследования. Бастрыкин заинтересовался проблемой после видеообращения в его адрес жителей Андреевки.

«Длительное время на территории населенного пункта организована торговля наркотическими веществами, после приобретения и употребления которых неизвестные лица нарушают общественный порядок, портят имущество и нападают на местных жителей. На замечания граждан фигуранты реагируют агрессивно, высказывая в их адрес угрозы применения насилия. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», так описали факты из обращения жителей в СК.

По какому из этих фактов возбуждено уголовное дело и по какой статье, не уточнятся. Получат ли жители защиту от правоохранительных органов на время расследования и поиска преступников, тоже неизвестно.

Раньше защиту жителей обещали дать сначала зеленоградские филиалы общественных объединений «Русская община» и «Северный человек», а потом, местная администрация обещала организовать полицейские патрули вместе с дружинниками и казаками.

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