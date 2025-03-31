«Прошу принять меры по выдворению неизвестных лиц, постоянно находящихся в тех.помещении подъезда (помещение консьержа на 1-ом этаже)», — написал один из жителей на портал «Наш город» и приложил фотографии, на которых внутри консьержной — вещи и одежда, велосипед и какой-то инвентарь для ремонтных работ.

Неоднократные звонки в «Жилищник» не принесли результата, обращение в префектуру тоже, рассказал автор обращения.

Спустя пять дней управа сообщила, что провела комиссионное обследование и «следов незаконного проживания в комнате консьержа не выявлено». Но добавила, что из помещения убрали посторонние предметы, провели влажную уборку, пустую консьержную сфотографировали и закрыли, с ответственными лицами о чём-то «побеседовали».

Расскажите, есть ли в вашем подъезде консьержная, используется ли она по назначению?

Новости 20-го микрорайона