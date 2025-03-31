В списке Центра организации дорожного движения (ЦОДД) следующие пункты:
- снижение скорости на Березовой аллее с 60 до 40 км/ч для безопасного перехода к школам 1353 и 618. Впрочем, участок Берёзовой возле этих школа и так весь в «лежачих полицейских» и знаках ограничения скорости
- вафельная разметка на турбокольцевом перекрестке Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе, чтобы машины с других направлений могли свободно въезжать на круг
- десять новых пешеходных переходов (полный список не уточняется)
- пять островков безопасности (адреса тоже пока неизвестны)
- дополнительные полосы на пяти участках (тоже пока непонятно где)
- изменение скорости на четырёх участках возле соцобъектов, школ и на опасных поворотах (неизвестно где).
Спросим в ЦОДД точные адреса мест планируемых улучшений и сроки проведения работ и вернемся с их ответом.
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