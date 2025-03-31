Раньше поворачивать налево с проспекта Генерала Алексеева (он же Центральный проспект) на улицу Николая Злобина (в 1-й микрорайон) и в проектируемый проезд 4914 (во 2-й микрорайон) можно было с 20:30 до 7:30. Это было реализовано соответствующей табличкой под знаком «движение прямо и направо». Но с 31 марта табличку убрали — левые повороты запрещены круглосуточно.
Причина решения — большое число ДТП, связанных со столкновением машин, едущих прямо и поворачивающих налево. Ночью здесь часто пусто — водители пытались проскочить. За 2024 год здесь в ДТП пострадало пять человек. Вот несколько примеров: 1, 2, 3, 4.
Водителям, которым нужно повернуть налево, можно развернуться на соседних перекрестках. Перепробег составит около 1200 метров при необходимости повернуть на улицу Злобина и около 700 метров для поворота в проезд 4921.