

Причина решения — большое число ДТП, связанных со столкновением машин, едущих прямо и поворачивающих налево. Ночью здесь часто пусто — водители пытались проскочить. За 2024 год здесь в ДТП пострадало пять человек. Вот несколько примеров: 1, 2, 3, 4.

Водителям, которым нужно повернуть налево, можно развернуться на соседних перекрестках. Перепробег составит около 1200 метров при необходимости повернуть на улицу Злобина и около 700 метров для поворота в проезд 4921.