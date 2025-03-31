«Весенние следопыты» искали почки, первую траву, первых насекомых — и отмечали их в специальных «картах». А в небе старались заметить перелетных птиц и «ловили» облака.

«Наблюдая за облаками ребята обнаружили, что нет похожих облаков, они постоянно меняют форму, — говорят педагоги дошкольного отделения школы 1150. — Так у детей развиваются наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать и делать выводы».