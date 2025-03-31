В организации выставки помогают и волонтеры из школы 2045 — рассказывают посетителям про животных, смотрят чтобы не открывали клетку: «Это хороший шанс развить себя, получить новый опыт. Когда я впервые пришла на выставку, взяла себе двух кошек. Сейчас из моей школы здесь три волонтера, потом придут другие», — рассказала ученица восьмого класса.

Разовое волонтерство может перерасти в долгосрочную приверженность делу помощи бездомным животным, рассказала Марина: «Как-то увидела объявление — если не можете взять с собой собачку, приезжайте в гости в приют. Пришла из любопытства, а осталась на пять лет. Сейчас на моем попечении четыре собаки — я гуляю с ними, покупаю таблетки от клещей, корм».

Но животных в приюте много — 800 собак и 300 кошек. Поэтому помощь нужна постоянно: «Приюту очень нужны хорошие корма, подстилки, одеяла. Вот даже у людей какие-то одеяла копятся… Нужны пеленки одноразовые, определенные лекарства», — рассказала волонтер Елена.

По всем вопросам, связанным с приютом, звоните: 8-909-918-59-24