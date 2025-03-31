Участок объездной дороги вокруг строящегося микрорайона — от Георгиевского проспекта до проезда 687 — планируют открыть для движения транспорта во 2-м квартале этого года, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службы застройщика, компании ПИК.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этой дороги было получено ещё в декабре прошлого года. Здесь уже устроены автобусные остановки в обе стороны — пока безымянные, работают светофоры. Сюда обещают пустить автобус №16, а в перспективе и автобус №28. Дорога выглядит готовой. Что мешает открыть дорогу сейчас, непонятно.

Без дороги плохо и автомобилистам, и пешеходам. «Вечером на такси едешь с работы, хочется побыстрее попасть домой, а приходится делать круг» , — говорит местный житель Семён. «Ближайшая автобусная остановка возле корпуса 2044, идти от неё до дома далеко» , — говорит пенсионерка Лидия.

Этот проезд на картах уже называется улицей Лётчицы Тарасовой — это продление улицы, разделяющей 19 и 20 микрорайоны. Участок вдоль 22 микрорайона на «Яндекс картах» обозначен как перекрытый «до 31 декабря 2026 года» — почему, неизвестно.