До июля обещают завершить строительство детской поликлиники у съезда с Крюковской эстакады. Туда намерены перевести и детский травмпункт, работающий сейчас в отдельном здании на Каштановой аллее в старом городе. Сделают ли его, как взрослый, круглосуточным — не говорят.

В департаменте здравоохранения «Зеленоград.ру» ответили о сроках завершения стройки во 2-м квартале года, но не назвали срок открытия поликлиники для пациентов. Строительство здания новой поликлиники фактически завершили еще в начале марта, но пока идёт благоустройство — в частности, ставят забор. Надо еще привезти в поликлинику мебель, оборудование, всё подключить, перевести туда врачей (а возможно, и найти их).

Травмпункт, судя по ответу, вернут в новый город: раньше он работал в детской поликлинике в 15-м микрорайоне, а когда её закрыли на капремонт, перевели на территорию больницы. Теперь откроют в новом здании в 18-м.

На вопрос редакции, будет ли детский травмпункт, как взрослый, работать круглосуточно, в депздраве не ответили. Как и не уточнили, почему нельзя открыть второй детский травмпункт в Зеленограде: оставить на территории больницы в старом городе и устроить новый в Крюково.

Взрослый травмпункт тоже недавно вернули в 20-й микрорайон — но он хотя бы доступен в любое время. А детей из Зеленограда с травмами с 22:00 до 8:00 везут в Тушинскую больницу.