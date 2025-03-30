Чайки возвращаются в город и вместе с ними — жалобы на их крики: «Собирается ли „Жилищник“ и администрация школы предпринять что-то для недопущения гнездование чаек на крышах их зданий? — обратился в редакцию „Зеленоград.ру“ читатель. — Стало тепло, чайки уже вернулись на крыши, следующие два месяца мы будем слушать их круглосуточный ор».

Жалобы на чаек начались уже в 2020 году. В администрацией причиной распространения чаек называли большое количество водоемов в городе (27 штук) и добавляли, что птицы неизбежно будут селиться в городе, если не видят для себя угрозы и находят пищу.

Но тогда городская администрация ещё пыталась бороться с чайками — искали и находили на крыше их гнезда и «приводили крыши в нормативное состояние», чтобы птицы не вернулись — закрывали доступ птицам. Однако уже тогда отмечали, что разорять гнезда с 1 апреля по 31 июля (то есть как раз тогда, когда чайки выводят птенцов) запрещено законом.

Особенно часто чайки селились на крышах школ. Тогда там начали ставить «механические отпугиватели» (это светоотражающая лента со специальным рисунком), а продолжающиеся крики объясняли тем, что рядом с домами находятся большие водоемы: Школьное озеро, Михайловский пруд, Городской пруд, Черное озеро и другие. Из-за этого «невозможно обеспечить полное отсутствие чаек и тишину».

Кроме удобных крыш и чердаков для выведения птенцов, рядом с домами чайкам легко находить корм: мусорные баки с открытой крышкой, а также некоторые жители, которые подкармливают птиц. На это отвечали, что мусор вывозят по графику, а места кормления убирают.

Так продолжалось около пяти лет, но теперь в своих ответах чиновники уже прямо говорят, что чайка — тоже городской житель, а ведет она себя агрессивно (крикливо), потому что защищает место своего обитания. Поэтому, и с учетом всех существующих законов, регулирование численности чаек любым способом (отстрел, отлов, разорение гнезд) «в настоящее время не представляется возможным».

При этом в Московской области полтора года назад разрешили охоту на чаек — их планировали отстреливать возле птицефабрик и свалок