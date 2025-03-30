Депутаты Мосгордумы, похоже, осознали, что штраф в две тысячи рублей за нарушение тишины перестал быть адекватным и не работает: ни как наказание, ни как профилактика.

Ещё одна идея — увеличение штрафов за повторное нарушение в течение года: повторный штраф должен быть как минимум втрое больше, чем первичный.

Проблему обсуждали на круглом столе о «повышении акустической безопасности москвичей» — там подвели первые итоги передачи полиции полномочий по составлению протоколов о нарушениях тишины.

Итоги неутешительны. В Зеленограде только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов. При этом в целом по Москве большинство зафиксированных случаев нарушения закона заканчивались не штрафом, а предупреждением.

Сейчас в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить шумный ремонт в квартирах с 19:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00 часов и круглосуточно в воскресенья и праздничные дни.