На отдельной территории будет 22 дуплекса. Благодаря террасной застройке двухэтажные дома органично вписаны в береговую зону и не перекрывают вид на реку и лес.

Берег реки обещают превратить в общественную набережную с почти километровым променадом и локациями для отдыха и спорта. Рядом конный клуб, пляжный клуб, школы, сады, магазины, рестораны.

«Этот проект — пример виртуозной работы с рельефом, — писал журнал „Архи ру“. — на узком неудобном участке с большим перепадом к речке и предельной высотой до шести этажей авторы смогли уместить 15 тысяч кв.м жилья. Рельеф здесь использован как преимущество: в нем спрятан трехуровневый паркинг, а кровля используется как общественная терраса с площадками. Благодаря продуманной посадке и повороту секций удалось найти такое решение, чтобы никому не перекрывались виды на лесопарк»

Однокомнатные квартиры продаются (без действующих скидок) от 14 млн, двухкомнатные от 24, трёхкомнатная от 28, четырёхкомнатные от 48.

При этом некоторые местные жители заявляют, что ЖК строят незаконно, а берег не выдерживает нагрузки и сползает в реку.