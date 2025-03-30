Троих мужчин заметили в ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне: «Сломали магнитный замок на черной лестнице, пошарились по техэтажам, по подъездам, осмотрели жилые этажи, — рассказал „Зеленоград.ру“ местный житель. — Пока непонятно, может разведывают места для закладок, может хотят украсть оборудование».
Соседи вызвали полицию, передали записи с камер наблюдения. Лица и одежда хорошо видны на записи. Реакция полиции пока неизвестна.
Если вы что-то знаете, видели этих людей или других, которые занимаются чем-то подозрительным в подъездах, пожалуйста, напишите или сообщите в полицию по номеру 112.
Раньше стало известно о краже из некоторых новостроек противопожарного оборудования.
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