После обращения местных жителей к главе Следственного комитете с жалобой на угрозы от распространителей и потребителей наркотиков, местные чиновники провели встречу жителями «о постоянных нарушениях общественного порядка и организацией притонов в отдельных квартирах» (на фото).

Решили, что самое эффективное — создать совместные патрули казаков и общественной дружины, которые вместе с полицейскими будут обходить территорию. Предполагается, что каждая такая группа будет состоять из четырёх общественников и двух полицейских.

Но если для таких патрулей есть достаточное количество сотрудников полиции, то непонятно, что мешало им патрулировать территорию раньше. Если же их по-прежнему не хватает, то непонятно, насколько эти патрули будут эффективны.

При этом охрану жителям уже пообещали дать два других общественных объединения: «Русская община» и «Северный человек». Будут ли их включать в патрули вместе с казаками и дружинниками, пока неизвестно.