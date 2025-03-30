«Акция „Улицы Героев“ началась 23 февраля и будет проходить дважды в месяц до 9 мая, — рассказали в школе 1150. — Волонтеры расскажут жителям и гостям города о защитниках Отечества и раздадут письма-треугольники с историями жизни и подвигов летчиков, танкистов, солдат, партизан и военачальников, которые защищали Родину».

Письма с портретами героев уже раздавали на Панфиловском проспекте (у крытого рынка), на улице Лётчицы Тарасовой и улице Логвиненко. Ребята сами делают треугольники, используя материалы сайта «Мой героический район». Цель акции — сохранение исторической памяти спустя 80 лет со Дня Победы.

Кем были люди, в честь которых назвали улицы нашего города, читайте также в статьях серии «Истории зеленоградских улиц» на нашем сайте:

— Панфиловский проспект и улица Панфилова

— улица Летчика Полагушина

— улица Логвиненко

— проспект Генерала Алексеева

— улица Лётчицы Тарасовой

а также:

— улица Злобина

— улица Конструктора Гуськова

— площадь Шокина

— улица Ленина (может исчезнуть)

— улица Рукавишникова (может появиться)