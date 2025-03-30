Кроме шаурмы в меню будут хот-доги и сэндвичи. По словам рабочих, открытие состоится уже в первой половине апреля — следите за новостями. Кафе будет работать напротив «Крошки-картошки», недавно открывшейся с обновлённым дизайном.

Давайте поделимся в комментариях рекомендациями: напишите, где лучшая шаурма в городе, и почему она там самая лучшая.