Высокоточный инструмент внутрисосудистой ультразвуковой визуализации (ВСУЗИ) позволяет изучить пораженную артерию изнутри и максимально точно подобрать стент для восстановления кровотока, а в финале операции при помощи этого метода хирурги могут оценить ее результат и в случае необходимости оптимизировать стентированный сегмент артерии.

Он позволяет изучить пораженную артерию изнутри, рассчитать ее точный диаметр, оценить характеристики атеросклеротической бляшки: где она находится, из чего состоит, насколько стабильна.

На видео зеленоградские врачи показывают, как используют ВСУЗИ во время операции по установке стента у мужчины, который перенес инфаркт миокарда и вновь попал в больницу с нарушением кровоснабжения сердца. Во время операции он был в сознании, стентирование прошло успешно, кровоток был полностью восстановлен.