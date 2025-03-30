Занятия будут проходить в среду в 19:30 и в воскресенье в 10:00. Сбор на площадке возле корпуса 904 и школы.

Регистрация и подробности на странице.

Нужна спортивная одежда и обувь по погоде. По возможности возьмите бутылку с питьевой водой.

Продолжительность: 60 минут. Организатор: Мосгорспорт.