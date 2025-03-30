Всё началось с того, что 13 марта в первом подъезде корпуса 1936 заметили повреждение решеток вентиляции. Рабочие, которые пришли их ремонтировать, сообщили, что в нашем доме была украдена система дымоудаления, сообщила жительница дома и попросила восстановить систему, написать заявление в полицию и установить систему видеонаблюдения.

«Жилищник» подтвердил, что система пожаробезопасности неисправна: «энергоснабжение системы нарушено в результате вандальных действий неустановленных лиц». Выяснилось, что с начала марта из подъезда похитили 20 единиц электрооборудования, по этому факту подано заявление в полицию.

Для восстановления системы пожаробезопасности потребуется закупка материалов и капитальные работы — из обещают провести до конца мая. Что касается системы видеонаблюдения, она восстановлена и работает в штатном режиме, говорится в отчете «Жилищника». Почему она не работала в момент кражи, непонятно.

Впрочем, камеры не всегда помогают. В 2020 году в 23-м микрорайоне в течение двух месяцев произошло как минимум шесть краж систем дымоудаления. Воры много раз попадали на камеры (на видео), но найти их не смогли. Один раз полиция по сигналу жителей даже остановила подозреваемых, но после проверки документов отпустили — якобы в этот момент они ещё ничего не успели сделать.

Воры действовали нагло: приезжали ночью, двое ломают кодовые замки и входят в подъезд. третий обычно сидит в машине «на стреме». Не останавливало ни присутствие консьержек, ни камеры. Так что не исключено, новый случай в 19-м микрорайоне — лишь начало серии.