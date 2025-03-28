Это небольшая сеть ресторанов быстрого питания. В меню завтраков — полтора десятка позиций. Основа меню — блюда из яиц, курицы и индейки, мясные деликатесы

«Сейчас проект уже строится, если все пойдёт по плану, кафе откроется в середине апреля. Возможны небольшие задержки», — сказали «Зеленоград.ру» в «Станции».

"Крутые желтки" будут работать на первом этаже, рядом с кофейней Ruma's.