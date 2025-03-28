Длинная, прямая и пустая Железнодорожная улица между 8-м микрорайоном и железной дорогой провоцирует собираться здесь гонщиков. Раньше они гоняли на Середниковской улице или на Георгиевском проспекте, но там поставили камеры.

А одна из местных жительниц рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру», что гонки здесь иногда устраивает даже водители «скорой помощи» из ближайшей подстанции: «Устраивают „шашки“ вдвоём — прямая дорога как раз подходит для этого».

Спросим зеленоградскую администрацию, какие меры они планируют предпринять, чтобы исключить гонки на этой дороге.