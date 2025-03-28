Судя по повреждениям остановки и автомобиля, скорость была высокой, а удар сильным.
В чате района местные жители шутят, что водитель машины решил пересесть на общественный транспорт. Шутка смешная — ситуация страшная: если бы на остановке в момент ДТП находились люди, вероятность травмирования или гибели была бы высокой.
Длинная, прямая и пустая Железнодорожная улица между 8-м микрорайоном и железной дорогой провоцирует собираться здесь гонщиков. Раньше они гоняли на Середниковской улице или на Георгиевском проспекте, но там поставили камеры.
А одна из местных жительниц рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру», что гонки здесь иногда устраивает даже водители «скорой помощи» из ближайшей подстанции: «Устраивают „шашки“ вдвоём — прямая дорога как раз подходит для этого».
Спросим зеленоградскую администрацию, какие меры они планируют предпринять, чтобы исключить гонки на этой дороге.