Он хотел убить мать бывшей сожительницы. Для этого 24 марта он отключил электричество у неё в квартире и стал ждать, пока она выйдет в коридор. Когда из квартиры вышла её дочь, он оттолкнул её, зашёл в квартиру, направил автомат Калашникова АК-74 в сторону жертвы, нажал на спусковой крючок, но произошла осечка, сообщили в Следственном комитете.

Судя по опубликованной фотографии, несостоявшийся убийца прямо с автоматом шел по улице. Откуда у него автомат, следствие не сообщает.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия. Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.