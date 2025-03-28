Он хотел убить мать бывшей сожительницы. Для этого 24 марта он отключил электричество у неё в квартире и стал ждать, пока она выйдет в коридор. Когда из квартиры вышла её дочь, он оттолкнул её, зашёл в квартиру, направил автомат Калашникова АК-74 в сторону жертвы, нажал на спусковой крючок, но произошла осечка, сообщили в Следственном комитете.
Судя по опубликованной фотографии, несостоявшийся убийца прямо с автоматом шел по улице. Откуда у него автомат, следствие не сообщает.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия. Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.
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