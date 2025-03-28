ДТП произошло в четверг вечером на Железнодорожной улице в 8-м микрорайоне. Фотографии опубликованы в группе «Водители Зеленограда».
О пострадавших не сообщается. Это малолюдная улица, здесь примерно раз в полчаса проезжает единственный маршрут №21.
«Вообще неудивительно, учитывая, что там почти каждый вечер визг шин и грохот глушаков», — пишут в чате района, имея в виду, что эта длинная, прямая и пустая улица — подходящее место для нелегальных гонщиков.
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