Причина обыденна — закончился договор аренды, а руководство «Станции» решило его не продлевать, причина — изменение концепции этого места. Что именно будет вместо игровой, в фудмоле пока не говорят — рассматривают разные варианты.

«Так бывает, к сожалению, что проекты закрываются, договоры заканчиваются. Мы всегда стараемся оставаться с партнёрами в хороших отношениях и желаем им лучшего», — сказал «Зеленоград.ру» управляющий Игорь.

«Нам очень грустно, что точка в Зеленограде закрывается. Предполагаем, что администрация хочет сделать там что-то более актуальное для молодежного и взрослого населения. Рядом есть бар, поэтому, возможно, в общей концепции с детской комнатой это неуместно. Но мы очень рады были сотрудничать со «Станцией», — прокомментировала основатель «Мини-лофта Дети» Светлана.

Сейчас в Зеленограде лофт закрывается, но команда активно трудится над новой франшизой, чтобы открыть как можно больше детских игровых комнат по всей России. Возможно, одна из них появится в Зеленограде. Узнать про франшизу можно по телефону 8-999-920-66-46

Но до 13 апреля детская комната работает: будни с 11 до 20, пятница — до 21, выходные с 10 до 21. Ребёнка можно оставить под присмотром на срок до четырех часов, полчаса — 300 рублей.