Жители дома 43 в Андреевке записали обращение в председателю Следственного комитета. В нем они рассказывают, что в поселке действует целая сеть наркопритонов, торгуют наркотиками, употребляют в подъезде, бегают по улицам в состоянии наркотического опьянения, бросаются на местных жителей.

«Мы боимся заходить в подъезде, на нас кидаются с ножами, обещают зарезать всех, кто смеет сделать этим людям замечание — весь двор и подъезды в шприцах и бумажках из-под наркотиков», — говорит женщина на видео. По её словам, они многократно писали заявление в полиции, но там отвечают только «дело в разработке, ждите». Нет помощи ни от прокуратуры, ни от СК.

«Моего мужа недавно чуть не зарезали — есть видео, как наркоман бежит за ним. И это не первый случай», — говорит женщина. Дальше в видео приводят доказательства: фотографии, записи с камер наблюдения, называют конкретные адреса с номерами квартир, где находятся наркопритоны.

Видео подготовили организации «Русская община» и «Северный человек Зеленограда». В конце они сообщили, что берут под охрану жителей Андреевки. На последнем кадре вокруг жителей уже стоят около полутора десятков человек в масках. Один из них просит жителей не бояться: «Мы с вами».