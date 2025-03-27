Зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград, а также «Зеленопарк», за исключением ОЭЗ «Алабушево».
Оранжевые электровелосипеды можно парковать на станциях, отмеченных оранжевой полосой и на городских парковках для средств индивидуальной мобильности — разрешенные парковки отмечены в веб-приложении Велобайк. За парковку в неположенном месте — штраф 500 рублей.
Ездить на таких велосипедах можно с 18 лет (за нарушение штраф восемь тысяч рублей) и только одному человеку (штраф — пять тысяч). Максимальная скорость 25 км/ч. Электровелосипед сам снизит скорость в «медленных зонах», а во дворах контролировать скорость (не больше 20 км/ч) должен сам водитель.
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