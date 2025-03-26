ДТП произошло в среду около 8 утра на кругу напротив корпуса 445. Автомобиль Geely Coolray улетел в кусты и опрокинулся. Судя по записи с видеорегистратора пострадавшей машины, ей не уступил дорогу водитель белого Ford, поворачивающий с круга — водитель Geely пытался его объехать, машину занесло.

При этом на регистраторе видно, что водитель Coolray ехал со скоростью 73 км/ч, то есть с превышением максимальной разрешенной скорости на 13 км/ч.

Похоже, водитель опрокинувшейся машины в ДТП не пострадал. Дверь и крыло, по его словам, вдавило из-за «арматуры, установленной в кустах»