Реконструкцию возле городского пруда начали в начале марта. После этого «Зеленоград.ру» отправил в префектуру запрос — мы просили предоставить разработанные в рамках госконтракта эскизы и рендеры концепции благоустройства, схему функционального зонирования территории, схему расстановки МАФ и дендроплан.
На полученных материалах мы видим:
- три площадки для игры в пляжный волейбол
- одну площадку для воркаута
- три детские площадки для разных возрастов (3-6, 6-9, 9-12 лет)
- два понтона на воде
- вышку спасателей и медпункт
- расширенный пляж с большим количеством лежаков
- газон, асфальтированные дорожки, фонари, новую расстановку скамеек
- скульптуру белок.
При этом не видим:
- обещанных душевых кабинок и раздевалок (или их убрали подальше от пляжа)
- тентов от солнца (раньше были)
- зону для торговли (обещали)
- стелу с тревожными кнопками (обещали)
- реконструкции большой лестницы из парка Победы к пляжу (о ней упоминали).
Раньше в префектуре не хотели показывать детали проекта благоустройства и говорили: «Пусть это будет сюрпризом». Что тут считать сюрпризом: синих белок или отсутствие части обещанного ремонта, непонятно.
Возможно, префектура по привычке показала не все запрашиваемые проектные материалы, а только те, что сочла нужным показать — спросим ещё раз.
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