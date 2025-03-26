На полученных материалах мы видим:

три площадки для игры в пляжный волейбол

одну площадку для воркаута

три детские площадки для разных возрастов (3-6, 6-9, 9-12 лет)

два понтона на воде

вышку спасателей и медпункт

расширенный пляж с большим количеством лежаков

газон, асфальтированные дорожки, фонари, новую расстановку скамеек

скульптуру белок.

При этом не видим:

обещанных душевых кабинок и раздевалок (или их убрали подальше от пляжа)

тентов от солнца (раньше были)

зону для торговли (обещали)

стелу с тревожными кнопками (обещали)

реконструкции большой лестницы из парка Победы к пляжу (о ней упоминали).

Раньше в префектуре не хотели показывать детали проекта благоустройства и говорили: «Пусть это будет сюрпризом». Что тут считать сюрпризом: синих белок или отсутствие части обещанного ремонта, непонятно.

Возможно, префектура по привычке показала не все запрашиваемые проектные материалы, а только те, что сочла нужным показать — спросим ещё раз.