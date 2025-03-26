На большом стадионе корпуса 1609 ученики 7 и 8-го кадетских классов провели «открытое тактическое занятие» — так они готовились к экзамену по военной и медицинской подготовке.
На занятии отработали навыки эвакуации раненых: как при помощи робота-эвакуатора, так и «личным составом», сообщила школа имени дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского и опубликовала фотографии занятия.
На занятии отработали навыки эвакуации раненых: как при помощи робота-эвакуатора, так и «личным составом», сообщила школа имени дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского и опубликовала фотографии занятия.
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