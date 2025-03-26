Сегодня уже начали — по словам рабочих спиливают только одно аварийное дерево, а также убирают мусор и ветки возле памятника. Закончить должны до 1-10 апреля.

Некоторые прохожие возмущаются вырубкой, рабочие вынуждены оправдываться. Это типичная проблема при проведении работ с деревьями: вырубка — чувствительная тема для горожан, поэтому следует заранее публично предупреждать о проведении таких работ, публиковать акт обследования аварийных деревьев и порубочный билет. Но чиновники и «Жилищник» этого не делают. В Москве есть информационная система «Реестр зеленых насаждений», но она недоступна для жителей.