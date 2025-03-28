Собрания собственников в трёх десятках зеленоградских домов «Жилищник» инициировал в январе и феврале этого года. Обсуждали установку постаматов для получения интернет-заказов. Несмотря на все усилия, пока не набирается даже 50% голосов.

Было объявлено тридцать общих собраний собственников, сейчас завершено 25, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Решения не приняты по причине отсутствия кворума. Ещё пять собраний завершатся в начале апреля — выясним их результаты.

При этом в некоторых домах большинство из тех, кто участвовал в собрании, проголосовали за постаматы, но это несущественно при отсутствии кворума. В других домах до завершения собрания у входа в подъезды смонтировали розетки, подходящие для постамата.

Голосовать можно было онлайн (в «Электронном доме») и на обычном бумажном бюллетене. Для сбора голосов даже ходили по квартирам, чтобы собрать голоса. Не помогло. Жители должны были высказаться за или против установки терминала сети «Московский постамат» в своем подъезде, подключения его к электросети дома, наделения управляющей компании правом заключить договор на работу постамата и направления прибыли от этой работы в фонд капитального ремонта.

Круглосуточно доступные постаматы в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда, использование терминалов для них бесплатное. Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.

В 2023 году постаматы пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона. В новостройках «Зеленоград-сити» начали монтировать аппараты до собрания собственников, утверждая, что они пока поработают в тестовом режиме. Жители возмутились — в основном тому, что их не спрашивают, — и отказались. В прошлом году «Жилищник» инициировал общие собрания собственников по тому же поводу в нескольких корпусах 17-го микрорайона. Сейчас охват по городу, судя по внезапным внеочередным собраниям, намного больше, реализацию проекта явно форсируют. В новостройках по программе реновации постаматы уже поставили.

Всего в Москве к концу 2024-го года установили больше тысячи терминалов сети «Московский постамат», в которые доставили 320 тысяч заказов. При этом недавно мэрия начала компенсировать предпринимателям до половины затрат на установку постаматов этой сети.