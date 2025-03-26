В городских округах Химки и Солнечногорск, граничащих с Зеленоградом, цена на новостройки за последний месяц выросла на 2,6% и на 2,1% соответственно, заняв третье и четвертое место по темпам роста цен.
При этом между ними существенная разница в цене квадратного метра: в Химках — 211 тысяч рублей, а в Солнечногорске — 162.
Недвижимость в Солнечногорске быстро дорожала и в прошлом году, рост цен на новостройки за 2024 год составил 14% — округ вошел в топ-10 по этому показателю.
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