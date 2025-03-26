В Москве есть программа ликвидации байпасов. за неё отвечает департамент ЖКХ. Но всё происходит медленно — видимо, это зависит от финансирования.

Сейчас МОЭК определился со сроками ликвидации 12 зеленоградских байпасов общей протяженностью почти два километра:

у корпусов 148, 431, 612, 613 — в 2025 году

у корпусов 104, 163, 442, 616, 621А и 621Б, 814, 815 — в 2026 году

Впрочем, «сроки и протяженность [ликвидируемых сетей] могут быть скорректированы», сказали «Зеленоград.ру» в МОЭКе.

Между тем, в городе появляются новые байпасы. Часто — для ликвидации серьёзной аварии. Однако их демонтаж порой занимает годы. Например, уродливую трубу прямо на въезде в Зеленоград убрали только через три года после установки.