А магазин «Универсамчик» в корпусе 933 уже закрыт. За стеклом записка с телефоном швеи Любы — предлагает писать ей смс, потому что работать она теперь будет дома. Что будет в помещении магазина, пока неизвестно. Зато рядом недавно открылся сетевой алкомаркет «Красное и белое», правда, продукты там тоже продают.