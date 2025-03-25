Здание строят на месте снесенного шатра с теннисными кортами на Озёрной аллее, возле пляжа. В нем будет бассейны (в том числе, уличный), три корта, фитнес-клуб, спортивные залы — тренажерный, универсальный, для ОФП, — купальный зал, хамам (нажмите, чтобы посмотреть фотографии проекта).
Сейчас рабочие начали монтировать перекрытия второго этажа — сделать предстоит ещё много, но работа не стоит — людей на стройке много Окончание строительства запланировано на третий квартал следующего года, то есть к концу сентября 2026-го здание должны сдать.
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