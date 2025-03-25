Говорят, что в таких очередях в некоторых зеленоградских поликлиниках якобы скапливалось до 90 человек, а люди ждали в них по четыре часа.

Пожалуйста, напишите, о вашем опыте — насколько большие очереди, сколько ждали, уточнив дату и адрес поликлиники.