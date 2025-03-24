Наезд совершила 43-летняя водитель «БМВ», выезжая с парковки «Ольги» на Панфиловский проспект — пешеход переходила дорогу от корпуса 1103 к магазину. ДТП произошло в четверг, 20 марта.

Виновника происшествия не уточняют — проводится административное расследование, но проезд находится в зоне действия знака «Жилая зона», где приоритет всегда у пешехода.

В Госавтоинспекции такие ДТП комментируют довольно странно. Например, в этом случае призывали пешеходов носить световозвращающие элементы и «не отвлекаться на гаджеты». Хотя носить световозвращающие элементы в городе пешеход не обязан, а не отвлекаться на гаджеты надо посоветовать как раз водителям.