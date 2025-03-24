Магазин в корпусе 1125 опечатали на прошлой неделе. Причины этого корреспондент «Зеленоград.ру» узнал сегодня на заседании суда, где Роспотребнадзор требовал приостановить деятельность магазина за нарушение санитарных правил.

Выяснилось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили в подсобных помещениях труп серой мыши, который уже успел порядком разложиться. При этом проблема с грызунами присутствует в магазине с мая прошлого года. Представитель магазина заявил в суде, что дезинсекцию и дератизацию провели. Однако по мнению Роспотребнадзора, вывести грызунов за несколько дней невозможно — нужно не меньше месяца несколько раз травить крыс и насекомых, а также заделать дыры, откуда они приходят.

Есть и другие нарушения: на полках нашли деформированные консервы, на стенах и потолке — дефекты, выявили неправильное хранение пищевых отходов, неполадки в туалете для сотрудников, грязный уборочный инвентарь и тележки, грязь под стеллажами. Но их устранить оказалось проще — магазин уже отчитался об этом.

В итоге суд постановил приостановить работу магазина на 60 дней. Ограничение могут снять раньше, если Роспотребнадзор увидит, что недочёты полностью устранены.

Это не первый продуктовый магазин, страдающий от нашествия грызунов. Из-за этого закрывали «Перекресток» в 9-м микрорайоне, «Пятёрочку» в 4-м, «Магнит» в 16-м.



