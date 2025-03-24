Помещение рынка в доме 30 на улице Панфилова (здание с «Пятёрочкой» за «Иридиумом») ремонтируют после пожара 10 марта. С тех пор жители регулярно спрашивают о дате открытия.

Выяснили, что ждать осталось недолго — ремонт завершится в конце марта. При этом отдел мяса и рыбы работает — вход к ним через боковую дверь.